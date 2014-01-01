Танцующая планета (сериал, 2014) сезон 1 серия 15 смотреть онлайн

Сюжет

В каждой серии хореограф Александр Пухов изучает новый танец, отправляясь на его родину. Движения, музыка, ритмы — вот все, что делает его своим на венских балах и кубинских вечеринках. Ведущему еще предстоит освоить много интересных стилей и встретиться с самыми искусными виртуозами танцев �Земли.



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