WinkСериалыТанцующая планета1-й сезонКарнавал в Сантьяго-де-Куба. Часть 2
Танцующая планета (сериал, 2014) сезон 1 серия 9 смотреть онлайн
2014, Карнавал в Сантьяго-де-Куба. Часть 2
ТВ-шоу18+
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Сюжет
В каждой серии хореограф Александр Пухов изучает новый танец, отправляясь на его родину. Движения, музыка, ритмы — вот все, что делает его своим на венских балах и кубинских вечеринках. Ведущему еще предстоит освоить много интересных стилей и встретиться с самыми искусными виртуозами танцев �Земли.
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