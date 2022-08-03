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Танкисты своих не бросают
1-й сезон
3-я серия

Танкисты своих не бросают (сериал, 2014) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

2014, Танкисты своих не бросают. Сезон 1. Серия 3
Мелодрама18+

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О сериале

Наконец-то Марина счастлива. Одинокая женщина, потерявшая сына и мужа, она снова выходит замуж — за капитана танковых войск в отставке Федора. Но вскоре ее муж получает травму, после чего давнее ранение дает о себе знать. Спасти его может профессор Росман, местное светило медицины.

Страна
Россия
Жанр
Мелодрама
Качество
SD
Время
48 мин / 00:48

Рейтинг

5.2 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Танкисты своих не бросают»