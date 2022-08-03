WinkСериалыТанец мотылька1-й сезон4-я серия
Танец мотылька (сериал, 2017) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн
8.22017, Танец мотылька. Серия 4
Мелодрама12+
О сериале
Карина мечтает о танцевальной карьере, но работает фабричной швеeй в маленьком шахтерском городе Рудогорске, где самой большой перспективой для героини является замужество с другом детства Геной. Дочери пожилого шахтера, которая живет под гнетом злобной мачехи и в тени сводной сестры, почти невозможно осуществить свою амбициозную мечту.
Рейтинг
6.3 КиноПоиск