Танец мотылька (сериал, 2017) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

8.22017, Танец мотылька. Серия 4
Мелодрама12+

О сериале

Карина мечтает о танцевальной карьере, но работает фабричной швеeй в маленьком шахтерском городе Рудогорске, где самой большой перспективой для героини является замужество с другом детства Геной. Дочери пожилого шахтера, которая живет под гнетом злобной мачехи и в тени сводной сестры, почти невозможно осуществить свою амбициозную мечту.

Страна
Украина
Жанр
Мелодрама
Время
45 мин / 00:45

Рейтинг

6.3 КиноПоиск