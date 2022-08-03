Табата-хард. Серия 2
Wink
Детям
Табата-хард
1-й сезон
2-я серия

Табата-хард (сериал, 2018) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

2018, Табата-хард. Серия 2
ТВ-шоу12+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Табата-хард – новая планка на пути к заветной цели иметь красивое и стройное тело. Регулярное выполнение занятий по протоколу Табата в режиме хард позволять вам похудеть и всегда быть в отличной форме.

Страна
Россия
Жанр
ТВ-шоу
Время
25 мин / 00:25

Рейтинг