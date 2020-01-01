Здоровье ребенка. Полезные видеолекции (сериал, 2020) сезон 2 серия 29 смотреть онлайн

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Лекция для родителей посвящена сыпям. Описывается, как выглядит сыпь, на что необходимо обращать внимание, как помочь врачу правильно определить генез. Также рассказывается, как необходимо вести себя родителю при обнаружении у ребенка сыпи или других изменений на коже. Лектор демонстрирует наиболее распространенные заболевания, при которых встречается сыпь. В конце лекции описываются наиболее частые ошибки, которые совершают родители и врачи.



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