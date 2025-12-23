Сёгун (сериал, 2024) сезон 2 серия 1 смотреть онлайн

Сёгун. Сезон 2. Серия 1
Военно-исторический эпос «Сегун» — сериал 2024 года о столкновении культур, амбиций и веры, происходящем в декорациях феодальной Японии XVII века.

Английский лоцман Джон Блэкторн — один из немногих выживших в результате кораблекрушения у берегов Страны восходящего солнца. Попав в незнакомый мир с чуждыми законами и обычаями, мужчина оказывается втянут в политические интриги и борьбу за власть между могущественными феодалами. Особое внимание сюжет уделяет отношениям Блэкторна с лордом Торанагой, прообразом для которого послужил сегун Токугава Иэясу. Поначалу моряк надеется вернуться в родную Англию, но со временем примиряется с произошедшим и принимает ценности нового дома.

Смотреть «Сегун» стоит всем, кто ценит сериалы, которые не просто рассказывают о столкновении Востока и Запада, а показывают, как чужой и пугающий мир способен стать источником внутреннего преображения.

