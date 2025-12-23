Сёгун (сериал, 2024) сезон 2 серия 1 смотреть онлайн
Эта серия пока недоступна
О сериале
Военно-исторический эпос «Сегун» — сериал 2024 года о столкновении культур, амбиций и веры, происходящем в декорациях феодальной Японии XVII века.
Английский лоцман Джон Блэкторн — один из немногих выживших в результате кораблекрушения у берегов Страны восходящего солнца. Попав в незнакомый мир с чуждыми законами и обычаями, мужчина оказывается втянут в политические интриги и борьбу за власть между могущественными феодалами. Особое внимание сюжет уделяет отношениям Блэкторна с лордом Торанагой, прообразом для которого послужил сегун Токугава Иэясу. Поначалу моряк надеется вернуться в родную Англию, но со временем примиряется с произошедшим и принимает ценности нового дома.
Смотреть «Сегун» стоит всем, кто ценит сериалы, которые не просто рассказывают о столкновении Востока и Запада, а показывают, как чужой и пугающий мир способен стать источником внутреннего преображения.
СтранаСША
ЖанрВоенный, Исторический, Боевик, Приключения, Драма
Рейтинг
- ТФРежиссёр
Такэси
Фукунага
- ДвРежиссёр
Джонатан
ван Тюллекен
- ТХАктёр
Такэхиро
Хира
- ЛЫАктёр
Ли
Ы-щин
- ЮКАктёр
Юки
Кэдоин
- Актёр
Хироюки
Санада
- АСАктриса
Анна
Саваи
- АКАктриса
Акико
Кобаяси
- ЮКАктёр
Юки
Кура
- Актёр
Таданобу
Асано
- КДАктёр
Космо
Джарвис
- ЭЁСценарист
Эмили
Ёсида
- ДМСценарист
Джастин
Маркс
- МКПродюсер
Микаэла
Клэвелл
- Продюсер
Майкл
Де Лука
- ХДХудожница
Хелен
Джарвис
- АРКомпозитор
Аттикус
Росс