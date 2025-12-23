Сёгун. Сезон 1. Серия 9
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Сёгун (сериал, 2024) сезон 1 серия 9 смотреть онлайн

8.62024, Сёгун. Сезон 1. Серия 9
Драма, Приключения18+

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О сериале

Япония, начало XVII века. Английский штурман Джон Блэкторн терпит крушение и попадает в закрытую для европейцев Страну восходящего солнца, где проходит путь от пленника на грани жизни и смерти до правой руки борющегося за власть самурая Торанаги.

Страна
США
Жанр
Военный, Исторический, Боевик, Приключения, Драма
Время
60 мин / 01:00

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
8.6 IMDb