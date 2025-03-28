Сёгун (сериал, 2024) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

Сёгун. Сезон 1. Серия 1
Сёгун (сериал, 2024) сезон 1 серия 1

2024
Драма, Приключения

О сериале

Япония, начало XVII века. Английский штурман Джон Блэкторн терпит крушение и попадает в закрытую для европейцев Страну восходящего солнца, где проходит путь от пленника на грани жизни и смерти до правой руки борющегося за власть самурая Торанаги.

США
Военный, Исторический, Боевик, Приключения, Драма
69 мин / 01:09

8.0 КиноПоиск
8.6 IMDb