WinkСериалыСыны анархии6-й сезон4-я серия
Сыны анархии (сериал, 2013) сезон 6 серия 4 смотреть онлайн
2013, Sons of Anarchy 6
Триллер, Криминал18+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Кино о настоящих мужиках – байкерах, которые обьявили войну наркомафии. Гонки на мотоциклах, перестрелки, съемки порно, рев моторов. С ходу и не поймешь, что за косухами и черными шлемами скрывается настоящая шекспировская трагедия, которая уже 5 лет не сходит с экрана.
Рейтинг
8.2 КиноПоиск
8.5 IMDb
- Режиссёр
Пэрис
Барклай
- Режиссёр
Гай
Ферленд
- ГХРежиссёр
Гвинет
Хердер-Пэйтон
- Режиссёр
Питер
Уэллер
- Актёр
Чарли
Ханнэм
- РПАктёр
Рон
Перлман
- Актриса
Кэти
Сагал
- МБАктёр
Марк
Бун мл.
- Актёр
Ким
Коутс
- Актёр
Томми
Флэнаган
- Актёр
Тео
Росси
- ДКАктёр
Дэйтон
Калли
- МСАктриса
Мэгги
Сифф
- ДЛАктёр
Дэвид
Лабрава
- МРСценарист
Марко
Рамирез
- ДЭСценарист
Дэйв
Эриксон
- Продюсер
Арт
Линсон
- ДЛПродюсер
Джон
Линсон
- КСПродюсер
Курт
Саттер
- КЯПродюсер
Крэйг
Яхата
- ДМХудожник
Джеффри
Мосса
- КДХудожница
Келли
Джонс
- ЭМХудожник
Энтони
Медина
- ЧМХудожник
Чарльз
М. Лагола
- ПФМонтажёр
Пол
Фонтейн
- ЛПМонтажёр
Лорен
Пендерграсс
- ХММонтажёр
Хантер
М. Вия
- ДБОператор
Дэвид
Бойд
- ДСОператор
Джон
С. Флинн III
- БТКомпозитор
Боб
Тьеле мл.