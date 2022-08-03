Кино о настоящих мужиках – байкерах, которые обьявили войну наркомафии. Гонки на мотоциклах, перестрелки, съемки порно, рев моторов. С ходу и не поймешь, что за косухами и черными шлемами скрывается настоящая шекспировская трагедия, которая уже 5 лет не сходит с экрана.



