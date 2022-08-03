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Сыны анархии
6-й сезон
1-я серия

Сыны анархии (сериал, 2013) сезон 6 серия 1 смотреть онлайн

2013, Sons of Anarchy 6
Триллер, Криминал18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Кино о настоящих мужиках – байкерах, которые обьявили войну наркомафии. Гонки на мотоциклах, перестрелки, съемки порно, рев моторов. С ходу и не поймешь, что за косухами и черными шлемами скрывается настоящая шекспировская трагедия, которая уже 5 лет не сходит с экрана.

Страна
США
Жанр
Криминал, Драма, Триллер
Качество
SD
Время
61 мин / 01:01

Рейтинг

8.2 КиноПоиск
8.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Сыны анархии»