Сын за отца (сериал, 2014) сезон 1 серия 9 смотреть онлайн

Сын за отца
1-й сезон
9-я серия

2014, Сын за отца. Сезон 1. Серия 9
Драма

Эта серия пока недоступна

О сериале

После трагической смерти отца герой узнаeт, что на самом деле его усыновили. Познакомившись с родным отцом и его мировоззрением, герой то и дело оказывается в ситуации, когда ему приходится выбирать между полученными в детстве четкими представлениями о морали и нравственности, и «реальной жизнью», в которой аморальные поступки позволяют кратчайшим путем добиваться «благих целей».

Драма
SD
43 мин / 00:43

6.6 КиноПоиск
6.3 IMDb

