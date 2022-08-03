WinkСериалыСын за отца1-й сезон19-я серия
Сын за отца (сериал, 2014) сезон 1 серия 19 смотреть онлайн
2014, Сын за отца. Сезон 1. Серия 19
Драма18+
Эта серия пока недоступна
О сериале
После трагической смерти отца герой узнаeт, что на самом деле его усыновили. Познакомившись с родным отцом и его мировоззрением, герой то и дело оказывается в ситуации, когда ему приходится выбирать между полученными в детстве четкими представлениями о морали и нравственности, и «реальной жизнью», в которой аморальные поступки позволяют кратчайшим путем добиваться «благих целей».
ЖанрДрама
КачествоSD
Время43 мин / 00:43
Рейтинг
6.6 КиноПоиск
6.0 IMDb
- ЛКРежиссёр
Леван
Когуашвили
- Актёр
Антон
Макарский
- АГАктёр
Алексей
Горбунов
- Актриса
Татьяна
Лютаева
- Актёр
Денис
Никифоров
- Актриса
Светлана
Устинова
- Актриса
Марина
Коняшкина
- АБАктёр
Александр
Барановский
- ВТАктёр
Валентин
Терехов
- Актриса
Анна
Халилулина
- Актёр
Виталий
Кищенко
- АДСценарист
Александр
Даган
- АМСценарист
Александр
Мышанский
- ЛОСценарист
Людмила
Орлова
- Сценарист
Мария
Кравченко
- Продюсер
Эдуард
Илоян
- Продюсер
Резо
Гигинеишвили
- Продюсер
Виталий
Шляппо
- МАОператор
Морад
Абдель-Фаттах
- ДЕКомпозитор
Дато
Евгенидзе