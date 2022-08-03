Сын за отца (сериал, 2014) сезон 1 серия 19 смотреть онлайн

После трагической смерти отца герой узнаeт, что на самом деле его усыновили. Познакомившись с родным отцом и его мировоззрением, герой то и дело оказывается в ситуации, когда ему приходится выбирать между полученными в детстве четкими представлениями о морали и нравственности, и «реальной жизнью», в которой аморальные поступки позволяют кратчайшим путем добиваться «благих целей».

