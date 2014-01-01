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Сын за отца
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Сын за отца (сериал, 2014) сезон 1 серия 17 смотреть онлайн

2014, Сын за отца. Сезон 1. Серия 17
Драмы, Русские18+

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Сюжет

После трагической смерти отца герой узнаeт, что на самом деле его усыновили. Познакомившись с родным отцом и его мировоззрением, герой то и дело оказывается в ситуации, когда ему приходится выбирать между полученными в детстве четкими представлениями о морали и нравственности, и «реальной жизнью», в которой аморальные поступки позволяют кратчайшим путем добиваться «благих целей».

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Информация

Качество
SD
Жанры
Русские, Драмы

Рейтинг

6.6 КиноПоиск
6.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Сын за отца»

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