Сын за отца (сериал, 2014) сезон 1 серия 24 смотреть онлайн

8.62014, Сын за отца. Серия 24
Драма, Криминал18+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Вадиму с детства прививали мораль и нравственность, но в одночасье привычный мир скромного учителя рушится. После смерти отца герой узнаeт, что был усыновлeн, а его настоящий папа — третейский судья преступного мира. Если Вадим примет новые законы — назад дороги нет.
Рейтинг
6.6 КиноПоиск
6.0 IMDb
- ЛКРежиссёр
Леван
Когуашвили
- Актёр
Антон
Макарский
- АГАктёр
Алексей
Горбунов
- Актриса
Татьяна
Лютаева
- Актёр
Денис
Никифоров
- Актриса
Светлана
Устинова
- Актриса
Марина
Коняшкина
- АБАктёр
Александр
Барановский
- ВТАктёр
Валентин
Терехов
- Актриса
Анна
Халилулина
- Актёр
Виталий
Кищенко
- АДСценарист
Александр
Даган
- АМСценарист
Александр
Мышанский
- ЛОСценарист
Людмила
Орлова
- Сценарист
Мария
Кравченко
- Продюсер
Эдуард
Илоян
- Продюсер
Резо
Гигинеишвили
- Продюсер
Виталий
Шляппо
- МАОператор
Морад
Абдель-Фаттах
- ДЕКомпозитор
Дато
Евгенидзе