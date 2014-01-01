Сын за отца. Серия 11
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Сын за отца (сериал, 2014) сезон 1 серия 11 смотреть онлайн

8.62014, Сын за отца. Серия 11
Драмы, Криминал18+

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Сюжет

Вадиму с детства прививали мораль и нравственность, но в одночасье привычный мир скромного учителя рушится. После смерти отца герой узнаeт, что был усыновлeн, а его настоящий папа — третейский судья преступного мира. Если Вадим примет новые законы — назад дороги нет.

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Рейтинг

6.6 КиноПоиск
6.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Сын за отца»