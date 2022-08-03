Сын за отца (сериал, 2014) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

Сын за отца. Серия 1
Сын за отца (сериал, 2014) сезон 1 серия 1

2014, Сын за отца. Серия 1
Драма, Криминал18+

О сериале

Вадиму с детства прививали мораль и нравственность, но в одночасье привычный мир скромного учителя рушится. После смерти отца герой узнаeт, что был усыновлeн, а его настоящий папа — третейский судья преступного мира. Если Вадим примет новые законы — назад дороги нет.

Страна
Россия
Жанр
Криминал, Драма
Время
44 мин / 00:44

Рейтинг

6.6 КиноПоиск
6.0 IMDb

