WinkСериалыСын (2014)Сын3-я серия
Сын (2014) (сериал, 2014) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн
9.02014, Сын. Серия 3
Драма18+
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О сериале
Финляндия, наши дни. По анонимному доносу из семьи молодого перспективного политика и его русской жены социальные службы забирают сына. В жестоком обращении обвиняется мать ребенка. События разворачиваются на фоне избирательной компании, в которой отец ребенка участвует в качестве лидера партии. Он вынужден делать нелегкий выбор между сохранением семьи и политической карьерой. Государственная машина не дает шансов матери вернуть сына законным путем. Героям фильма предстоит пройти через тяжелые испытания и совершить ряд поступков, ради семьи, ради любви, ради сына.
Рейтинг
6.6 КиноПоиск
7.0 IMDb
- Режиссёр
Вячеслав
Росс
- АРАктёр
Арсений
Ромашин
- Актриса
Мария
Миронова
- АКАктёр
Андрис
Кейшс
- Актёр
Юозас
Будрайтис
- ММАктриса
Мирдза
Мартинсоне
- ГААктёр
Гундарс
Аболиньш
- ЛБАктриса
Лидия
Байрашевская
- Актёр
Андрей
Мерзликин
- Актриса
Ольга
Сутулова
- ГКАктёр
Гиртс
Круминьш
- Сценарист
Вячеслав
Росс
- ТАСценарист
Тигран
Агавелян
- АФПродюсер
Андрей
Феофанов
- СНПродюсер
Сергей
Новиков
- МКПродюсер
Максим
Ковалевич
- Продюсер
Владимир
Щегольков
- ГПХудожник
Григорий
Пушкин
- ЕФМонтажёр
Елена
Фаблова
- АСМонтажёр
Александр
Сукачев
- МТОператор
Максим
Трапо
- ВСКомпозитор
Всеволод
Саксонов
- НДКомпозитор
Николай
Добкин