Финляндия, наши дни. По анонимному доносу из семьи молодого перспективного политика и его русской жены социальные службы забирают сына. В жестоком обращении обвиняется мать ребенка. События разворачиваются на фоне избирательной компании, в которой отец ребенка участвует в качестве лидера партии. Он вынужден делать нелегкий выбор между сохранением семьи и политической карьерой. Государственная машина не дает шансов матери вернуть сына законным путем. Героям фильма предстоит пройти через тяжелые испытания и совершить ряд поступков, ради семьи, ради любви, ради сына.

