Сын. Серия 3
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Сын (2014)
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3-я серия

Сын (2014) (сериал, 2014) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

9.02014, Сын. Серия 3
Драма18+

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О сериале

Финляндия, наши дни. По анонимному доносу из семьи молодого перспективного политика и его русской жены социальные службы забирают сына. В жестоком обращении обвиняется мать ребенка. События разворачиваются на фоне избирательной компании, в которой отец ребенка участвует в качестве лидера партии. Он вынужден делать нелегкий выбор между сохранением семьи и политической карьерой. Государственная машина не дает шансов матери вернуть сына законным путем. Героям фильма предстоит пройти через тяжелые испытания и совершить ряд поступков, ради семьи, ради любви, ради сына.

Страна
Россия
Жанр
Драма
Качество
Full HD
Время
49 мин / 00:49

Рейтинг

6.6 КиноПоиск
7.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Сын (2014)»