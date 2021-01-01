Sway - мозаичный Wayland композитор | Обзор и мнение (Sway, i3, i3-gaps)
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Aleksey Samoilov
1-й сезон
Sway - мозаичный Wayland композитор | Обзор и мнение (Sway, i3, i3-gaps)

Aleksey Samoilov (сериал, 2021) сезон 1 серия 37 смотреть онлайн

5.42021, Sway - мозаичный Wayland композитор | Обзор и мнение (Sway, i3, i3-gaps)
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Сюжет

Я работаю с Linux и свободным ПО около 10-ти лет, охотно изучаю аспекты десктопного применения Linux, а также люблю делиться полученными знаниями с другими.

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