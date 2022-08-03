Связь
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Детям
9 класс. География
Общая характеристика хозяйства России
Связь

9 класс. География (сериал, 2020) сезон 1 серия 21 смотреть онлайн

6.22020, Связь
Образовательные18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Посмотрев этот видеоурок, вы сможете самостоятельно изучить тему Связь. В ходе него все желающие смогут получить представление об одной из отраслей непроизводственной области, которая входит в сферу услуг. Учитель подробно остановится на связи и расскажет, какие виды связи существуют на территории России.

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Жанр
Образовательные
Время
10 мин / 00:10

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