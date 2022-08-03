9 класс. География (сериал, 2020) сезон 1 серия 21 смотреть онлайн
6.22020, Связь
Образовательные18+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Посмотрев этот видеоурок, вы сможете самостоятельно изучить тему Связь. В ходе него все желающие смогут получить представление об одной из отраслей непроизводственной области, которая входит в сферу услуг. Учитель подробно остановится на связи и расскажет, какие виды связи существуют на территории России.
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