Связь между величинами: масса одного предмета", "количество предметов", "масса всех предметов""
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Детям
3 класс. Математика
Тема Умножение и деление
Связь между величинами: масса одного предмета", "количество предметов", "масса всех предметов""

3 класс. Математика (сериал, 2020) сезон 2 серия 2 смотреть онлайн

7.02020, Связь между величинами: масса одного предмета", "количество предметов", "масса всех предметов""
Образовательные0+
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Сезоны и серии

Повторение ранее изученногоТема Умножение и делениеВнетабличное умножение и делениеЧисла от 1 до 1000. НумерацияПриемы письменных вычисленийПриемы устных вычислений

Сюжет

На данном уроке подробно рассмотрены новые понятия: «масса одного предмета», «количество предметов», «масса всех предметов». Сделан вывод о взаимосвязи данных понятий между собой. Учащимся предоставляется возможность самим потренироваться в решении простых и составных задач на основе полученных знаний.

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