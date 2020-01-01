3 класс. Математика (сериал, 2020) сезон 2 серия 2 смотреть онлайн

Сюжет

На данном уроке подробно рассмотрены новые понятия: «масса одного предмета», «количество предметов», «масса всех предметов». Сделан вывод о взаимосвязи данных понятий между собой. Учащимся предоставляется возможность самим потренироваться в решении простых и составных задач на основе полученных знаний.





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