WinkДетям3 класс. МатематикаТема Умножение и делениеСвязь между величинами: масса одного предмета", "количество предметов", "масса всех предметов""
3 класс. Математика (сериал, 2020) сезон 2 серия 2 смотреть онлайн
7.02020, Связь между величинами: масса одного предмета", "количество предметов", "масса всех предметов""
Образовательные0+
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Сезоны и серии
- 0+8 мин
3 класс. Математика
Сезон 2 Серия 1
- 0+10 мин
3 класс. Математика
Сезон 2 Серия 2
- 0+12 мин
3 класс. Математика
Сезон 2 Серия 3
- 0+12 мин
3 класс. Математика
Сезон 2 Серия 4
- 0+8 мин
3 класс. Математика
Сезон 2 Серия 5
- 0+6 мин
3 класс. Математика
Сезон 2 Серия 6
- 0+5 мин
3 класс. Математика
Сезон 2 Серия 7
- 0+7 мин
3 класс. Математика
Сезон 2 Серия 8
- 0+8 мин
3 класс. Математика
Сезон 2 Серия 9
- 0+6 мин
3 класс. Математика
Сезон 2 Серия 10
- 0+7 мин
3 класс. Математика
Сезон 2 Серия 11
- 0+8 мин
3 класс. Математика
Сезон 2 Серия 12
- 0+8 мин
3 класс. Математика
Сезон 2 Серия 13
- 0+10 мин
3 класс. Математика
Сезон 2 Серия 14
- 0+9 мин
3 класс. Математика
Сезон 2 Серия 15
- 0+9 мин
3 класс. Математика
Сезон 2 Серия 16
- 0+7 мин
3 класс. �Математика
Сезон 2 Серия 17
- 0+8 мин
3 класс. Математика
Сезон 2 Серия 18
- 0+5 мин
3 класс. Математика
Сезон 2 Серия 19
- 0+5 мин
3 класс. Математика
Сезон 2 Серия 20
- 0+7 мин
3 класс. Математика
Сезон 2 Серия 21
Сюжет
На данном уроке подробно рассмотрены новые понятия: «масса одного предмета», «количество предметов», «масса всех предметов». Сделан вывод о взаимосвязи данных понятий между собой. Учащимся предоставляется возможность самим потренироваться в решении простых и составных задач на основе полученных знаний.
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