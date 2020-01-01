3 класс. Математика (сериал, 2020) сезон 3 серия 7 смотреть онлайн

Сюжет

Данный урок повествует о том, как связаны между собой числа при делении. В начале урока мы повторим действия: деление, умножение, сумму и разность. Назовём числа в этих действиях. Потом более детально изучим деление. Узнаем, как найти любой компонент: делимое, делитель или частное, если известны два других. В рамках урока будет решено много разных развивающих и интересных заданий и примеров. Мы отточим мастерство определения и нахождения одного из компонентов в примере на деление, если известны другие.





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