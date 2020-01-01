Связь между числами при делении
Wink
Детям
3 класс. Математика
Внетабличное умножение и деление
Связь между числами при делении

3 класс. Математика (сериал, 2020) сезон 3 серия 7 смотреть онлайн

7.02020, Связь между числами при делении
Образовательные0+
Серия в подписке «Wink Всё в одном + START + AMEDIATEKA»

Сезоны и серии

Повторение ранее изученногоТема Умножение и делениеВнетабличное умножение и делениеЧисла от 1 до 1000. НумерацияПриемы письменных вычисленийПриемы устных вычислений

Сюжет

Данный урок повествует о том, как связаны между собой числа при делении. В начале урока мы повторим действия: деление, умножение, сумму и разность. Назовём числа в этих действиях. Потом более детально изучим деление. Узнаем, как найти любой компонент: делимое, делитель или частное, если известны два других. В рамках урока будет решено много разных развивающих и интересных заданий и примеров. Мы отточим мастерство определения и нахождения одного из компонентов в примере на деление, если известны другие.

Сериал Связь между числами при делении 3 сезон 7 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Рейтинг