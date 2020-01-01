WinkДетям3 класс. МатематикаВнетабличное умножение и делениеСвязь между числами при делении
3 класс. Математика (сериал, 2020) сезон 3 серия 7 смотреть онлайн
7.02020, Связь между числами при делении
Образовательные0+
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Сезоны и серии
- 0+6 мин
3 класс. Математика
Сезон 3 Серия 1
- 0+6 мин
3 класс. Математика
Сезон 3 Серия 2
- 0+7 мин
3 класс. Математика
Сезон 3 Серия 3
- 0+7 мин
3 класс. Математика
Сезон 3 Серия 4
- 0+8 мин
3 класс. Математика
Сезон 3 Серия 5
- 0+10 мин
3 класс. Математика
Сезон 3 Серия 6
- 0+9 мин
3 класс. Математика
Сезон 3 Серия 7
- 0+10 мин
3 класс. Математика
Сезон 3 Серия 8
- 0+7 мин
3 класс. Математика
Сезон 3 Серия 9
- 0+9 мин
3 класс. Математика
Сезон 3 Серия 10
- 0+7 мин
3 класс. Математика
Сезон 3 Серия 11
- 0+11 мин
3 класс. Математика
�Сезон 3 Серия 12
- 0+9 мин
3 класс. Математика
Сезон 3 Серия 13
Сюжет
Данный урок повествует о том, как связаны между собой числа при делении. В начале урока мы повторим действия: деление, умножение, сумму и разность. Назовём числа в этих действиях. Потом более детально изучим деление. Узнаем, как найти любой компонент: делимое, делитель или частное, если известны два других. В рамках урока будет решено много разных развивающих и интересных заданий и примеров. Мы отточим мастерство определения и нахождения одного из компонентов в примере на деление, если известны другие.
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