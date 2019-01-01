Святой Майк. Сезон 3. Серия 6
Wink
Сериалы
Святой Майк
3-й сезон
6-я серия

Святой Майк (сериал, 2019) сезон 3 серия 6 смотреть онлайн

8.02019, Sankt Maik
Комедия18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Мошенник Майк Шефер меняет костюм своего фальшивого дирижера на настоящего рясу, пытаясь сбежать из-под стражи, и попадает в католический приход Лойтерберга. Выступая за викария Санмана, Майк участвует в судьбах прихожан и решает их проблемы неординарным образом.

Сериал Святой Майк 3 сезон 6 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Германия
Жанр
Комедия
Время
47 мин / 00:47

Рейтинг

8.1 КиноПоиск
7.1 IMDb