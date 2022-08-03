Хелена приезжает проведать свою близняшку Сири в престижный санаторий в итальянских Альпах. Отказав сестре в странной просьбе выдать себя за неe, в один прекрасный день героиня обнаруживает, что родственница сбежала. Вскоре Хелена поймeт, с чем было связано отчаянное решение Сири.

