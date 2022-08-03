Святилище. Сезон 1. Серия 8
Wink
Сериалы
Святилище
1-й сезон
8-я серия

Святилище (сериал, 2019) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн

2019, Sanctuary
Триллер, Детектив18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Хелена приезжает проведать свою близняшку Сири в престижный санаторий в итальянских Альпах. Отказав сестре в странной просьбе выдать себя за неe, в один прекрасный день героиня обнаруживает, что родственница сбежала. Вскоре Хелена поймeт, с чем было связано отчаянное решение Сири.

Страна
Швеция
Жанр
Детектив, Триллер
Качество
SD
Время
45 мин / 00:45

Рейтинг

7.4 КиноПоиск
6.6 IMDb