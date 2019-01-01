Святилище (сериал, 2019) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн
2019, Sanctuary
Триллеры, Зарубежные18+
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Сюжет
Хелена приезжает проведать свою близняшку Сири в престижный санаторий в итальянских Альпах. Отказав сестре в странной просьбе выдать себя за неe, в один прекрасный день героиня обнаруживает, что родственница сбежала. Вскоре Хелена поймeт, с чем было связано отчаянное решение Сири.
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Информация
СтранаШвеция
КачествоSD
ЖанрыЗарубежные, Триллеры
Рейтинг
7.5 КиноПоиск
6.7 IMDb
- ОТРежиссёр
Оскар
Тор Аксельссон
- ЙААктриса
Йозефин
Асплунд
- Актёр
Мэттью
Модайн
- ЛРАктёр
Лоренцо
Рикельми
- Актриса
Барбара
Мартен
- ФГАктёр
Феликс
Гарсия Гайер
- УМАктёр
Уилл
Меллор
- НРАктриса
Натали
Рапти Гомес
- КМАктриса
Кьяра
Мартеджани
- АГАктриса
Агнешка
Гроховска
- ФААктёр
Филип
Ардитти
- ЭМПродюсер
Эйффель
Маттссон
- ФДОператор
Франческо
Ди Джакомо