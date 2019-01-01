Святилище. Сезон 1. Серия 4
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Святилище (сериал, 2019) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

2019, Sanctuary
Триллеры, Зарубежные18+

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Сюжет

Хелена приезжает проведать свою близняшку Сири в престижный санаторий в итальянских Альпах. Отказав сестре в странной просьбе выдать себя за неe, в один прекрасный день героиня обнаруживает, что родственница сбежала. Вскоре Хелена поймeт, с чем было связано отчаянное решение Сири.

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Информация

Страна
Швеция
Качество
SD
Жанры
Зарубежные, Триллеры

Рейтинг

7.5 КиноПоиск
6.7 IMDb