3 класс. Окружающий мир (сериал, 2020) сезон 2 серия 3 смотреть онлайн

Почему коньки так хорошо скользят по льду? Почему с гор сходят ледники? Почему подо льдом вода в реке не замерзает? Чем опасен гололед? На этом уроке мы будем искать ответы на все эти и многие другие вопросы. Узнаем, что иней, лед и снег это вода в твердом состоянии, выучим основные свойства льда: тает в тепле, холодный и скользкий на ощупь, хрупкий, бесцветный и прозрачный, сохраняет форму, не тонет в воде, плохо проводит тепло.



InternetUrok.ru — это библиотека видеоуроков по основным предметам школьной программы . Учитесь дома удобно и эффективно!

