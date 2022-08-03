WinkДетям3 класс. Окружающий мирВзаимосвязь неживой и живой природыСвойства полезных ископаемых
3 класс. Окружающий мир (сериал, 2020) сезон 3 серия 5 смотреть онлайн
6.52020, Свойства полезных ископаемых
Образовательные18+
Эта серия пока недоступна
О сериале
На этом уроке вы узнаете свойства полезных ископаемых, таких как песок, глина, известняк и мрамор, узнаете об их практическом применении.
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