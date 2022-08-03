Свойства полезных ископаемых
Wink
Детям
3 класс. Окружающий мир
Взаимосвязь неживой и живой природы
Свойства полезных ископаемых

3 класс. Окружающий мир (сериал, 2020) сезон 3 серия 5 смотреть онлайн

6.52020, Свойства полезных ископаемых
Образовательные18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

На этом уроке вы узнаете свойства полезных ископаемых, таких как песок, глина, известняк и мрамор, узнаете об их практическом применении.

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Жанр
Образовательные
Время
11 мин / 00:11

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