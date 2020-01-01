8 класс. Химия (сериал, 2020) сезон 3 серия 1 смотреть онлайн

Сюжет

Данный урок посвящен изучению некоторых общих свойств кислот. Из материалов урока Вы узнаете, в какой цвет окрашиваются индикаторы при взаимодействии с кислотами, а также, с какими металлами могут реагировать растворы кислот.



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