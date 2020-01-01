Свойства кислот: взаимодействие с индикаторами и металлами
Wink
Детям
8 класс. Химия
Классы неорганических веществ
Свойства кислот: взаимодействие с индикаторами и металлами

8 класс. Химия (сериал, 2020) сезон 3 серия 1 смотреть онлайн

7.52020, Свойства кислот: взаимодействие с индикаторами и металлами
Образовательные0+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Данный урок посвящен изучению некоторых общих свойств кислот. Из материалов урока Вы узнаете, в какой цвет окрашиваются индикаторы при взаимодействии с кислотами, а также, с какими металлами могут реагировать растворы кислот.

InternetUrok.ru — это библиотека видеоуроков по основным предметам школьной программы . Учитесь дома удобно и эффективно!

Сериал Свойства кислот: взаимодействие с индикаторами и металлами 3 сезон 1 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Рейтинг