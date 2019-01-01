Свой-чужой (сериал, 2019) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

WinkСериалыСвой-чужой1-й сезон5 натуралов vs 2 гея
О сериале
Проект «Свой-чужой» один из самых успешных на канале КУБ. Суть проекта - проверить участников и зрителей на умение распознавать истинную сущность людей. ПРАВИЛА ИГРЫ: в каждом выпуске принимает участие 7 человек. 5 из них действительно те, за кого себя выдают, остальные два - лгут. Куб задаст участникам несколько вопросов, которые должны помочь разобраться в том, кто есть кто на самом деле.
