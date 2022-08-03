Немолодой бизнесмен Роберт Шатов узнает, что смертельно болен, и жить ему осталось не больше месяца. Он решает разыскать и собрать под одной крышей трех своих взрослых дочерей – «ошибки молодости». Поначалу девушки встречают отца и друг друга в штыки. Но постепенно лед начинает таять… Сбудется ли мечта Роберта – станут ли сводные сестры одной семьей?

