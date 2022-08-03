Сводные судьбы. Серия 4
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Сводные судьбы
1-й сезон
4-я серия
9.02015, Сводные судьбы. Серия 4
Мелодрама12+

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Сводные судьбы (сериал, 2015) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

О сериале

Немолодой бизнесмен Роберт Шатов узнает, что смертельно болен, и жить ему осталось не больше месяца. Он решает разыскать и собрать под одной крышей трех своих взрослых дочерей – «ошибки молодости». Поначалу девушки встречают отца и друг друга в штыки. Но постепенно лед начинает таять… Сбудется ли мечта Роберта – станут ли сводные сестры одной семьей?

Страна
Россия
Жанр
Мелодрама
Качество
Full HD
Время
44 мин / 00:44

Рейтинг

7.3 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Сводные судьбы»