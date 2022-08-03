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9.02015, Сводные судьбы. Серия 2
Мелодрама12+
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Сводные судьбы (сериал, 2015) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн
О сериале
Немолодой бизнесмен Роберт Шатов узнает, что смертельно болен, и жить ему осталось не больше месяца. Он решает разыскать и собрать под одной крышей трех своих взрослых дочерей – «ошибки молодости». Поначалу девушки встречают отца и друг друга в штыки. Но постепенно лед начинает таять… Сбудется ли мечта Роберта – станут ли сводные сестры одной семьей?
Рейтинг
7.3 КиноПоиск
- КШРежиссёр
Катя
Шагалова
- Актёр
Юрий
Беляев
- СААктриса
Светлана
Антонова
- ОЛАктриса
Ольга
Лерман
- ЮКАктриса
Юлия
Кокрятская
- Актриса
Татьяна
Лютаева
- ММАктриса
Марина
Малюкова
- Актёр
Алексей
Лукин
- Актёр
Ярослав
Бойко
- Актёр
Никита
Тезин
- ЭКАктёр
Эвклид
Кюрдзидис
- ЮБСценарист
Юлия
Белозубкина
- НПСценарист
Наталья
Пахомова
- Продюсер
Рубен
Дишдишян
- ИППродюсер
Ирина
Путятина
- ЮУХудожник
Юрий
Устинов
- ДМОператор
Дмитрий
Мишин
- Композитор
Анатолий
Зубков