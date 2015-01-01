Сводные судьбы. Серия 1
Wink
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Сводные судьбы
1-й сезон
1-я серия
9.02015, Сводные судьбы. Серия 1
Мелодрамы, Мини-сериалы12+

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Сводные судьбы (сериал, 2015) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

Сюжет

Немолодой бизнесмен Роберт Шатов узнает, что смертельно болен, и жить ему осталось не больше месяца. Он решает разыскать и собрать под одной крышей трех своих взрослых дочерей – «ошибки молодости». Поначалу девушки встречают отца и друг друга в штыки. Но постепенно лед начинает таять… Сбудется ли мечта Роберта – станут ли сводные сестры одной семьей?

Сериал Сводные судьбы 1 сезон 1 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Страна
Россия
Качество
Full HD
Жанры
Мелодрамы, Мини-сериалы

Рейтинг

7.2 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Сводные судьбы»

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