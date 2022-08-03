Свинка Пеппа. Сезон 2. Серия 32 HD
Свинка Пеппа (мультсериал, 2006) сезон 2 серия 32 смотреть онлайн

8.22006, Peppa Pig
Мультсериалы0+

О сериале

Познавательный британский мультсериал для самых маленьких. Смышлeная свинка Пеппа живет вместе с мамой Свинкой, папой Свином и братом Джорджем. Каждый день она узнает что-то новое об окружающем мире, приобретает ценные навыки и весело проводит время с семьей, где всe совсем как у людей.

Страна
Великобритания
Жанр
Мультсериалы
Качество
SD
Время
5 мин / 00:05

Рейтинг

6.5 КиноПоиск
6.2 IMDb

