Свинка Пеппа (мультсериал, 2006) сезон 2 серия 17 смотреть онлайн

Познавательный британский мультсериал для самых маленьких. Смышлeная свинка Пеппа живет вместе с мамой Свинкой, папой Свином и братом Джорджем. Каждый день она узнает что-то новое об окружающем мире, приобретает ценные навыки и весело проводит время с семьей, где всe совсем как у людей.



Сериал Свинка Пеппа 2 сезон 17 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.