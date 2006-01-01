Свинка Пеппа. Сезон 2. Серия 1 HD
Wink
Детям
Свинка Пеппа
2-й сезон
1-я серия

Свинка Пеппа (мультсериал, 2006) сезон 2 серия 1 смотреть онлайн

2006, Peppa Pig
Мультсериалы0+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Познавательный британский мультсериал для самых маленьких. Смышлeная свинка Пеппа живет вместе с мамой Свинкой, папой Свином и братом Джорджем. Каждый день она узнает что-то новое об окружающем мире, приобретает ценные навыки и весело проводит время с семьей, где всe совсем как у людей.

Сериал Свинка Пеппа 2 сезон 1 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Великобритания
Жанр
Мультсериалы
Качество
SD
Время
5 мин / 00:05

Рейтинг

6.6 КиноПоиск
6.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Свинка Пеппа»