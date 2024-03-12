Свидание вслепую (сериал, 2015) сезон 1 серия 9 смотреть онлайн

Свидание вслепую. Сезон 1. Серия 9
2015, Свидание вслепую. Сезон 1. Серия 9
Комедия, Мелодрама12+

О сериале

Василиса сразу не отвечает на предложение Даниила. Тот дает ей время подумать. Раиса с Ниной рассказывают Марине, что Даниил сделал Василисе предложение. Женщины решают позвать Даниила на семейный ужин. Лариса обижается на Никитку за пьяную выходку на свадьбе Марины и Андрея. Но в итоге они мирятся. Ингу выписывают из больницы. Иван съезжает из квартиры.

Россия
Комедия, Мелодрама
44 мин / 00:44

6.8 КиноПоиск

