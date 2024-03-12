WinkДетямСвидание вслепую1-й сезон9-я серия
Свидание вслепую (сериал, 2015) сезон 1 серия 9 смотреть онлайн
2015, Свидание вслепую. Сезон 1. Серия 9
Комедия, Мелодрама12+
Эта серия пока недоступна
Василиса сразу не отвечает на предложение Даниила. Тот дает ей время подумать. Раиса с Ниной рассказывают Марине, что Даниил сделал Василисе предложение. Женщины решают позвать Даниила на семейный ужин. Лариса обижается на Никитку за пьяную выходку на свадьбе Марины и Андрея. Но в итоге они мирятся. Ингу выписывают из больницы. Иван съезжает из квартиры.
Рейтинг
6.8 КиноПоиск
- БРРежиссёр
Борис
Рабей
- АЗРежиссёр
Андрей
Записов
- ВКАктриса
Виктория
Кобленко
- Актёр
Александр
Пашков
- АСАктёр
Антон
Сёмкин
- Актриса
Наталья
Ноздрина
- ОКАктриса
Ольга
Кирсанова-Миропольская
- Актёр
Андрей
Леонов
- Актёр
Андрей
Заводюк
- Актриса
Анастасия
Акатова
- ТРАктриса
Татьяна
Рудина
- ГААктриса
Галина
Анисимова
- НМСценарист
Наталья
Марфина
- ВОСценарист
Валерия
Островская
- ЭУСценарист
Эдина
Умерова
- ВПСценарист
Василий
Павлов
- АКПродюсер
Александр
Кушаев
- ИСПродюсер
Ирина
Смирнова-Бейнарович
- ЕМПродюсер
Елена
Марковская
- АКПродюсер
Алина
Крупнова
- ВДОператор
Виталий
Дермель
- НПОператор
Николай
Перфилов
- МИКомпозитор
Максим
Иваненко