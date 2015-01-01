Свидание вслепую (сериал, 2015) сезон 1 серия 42 смотреть онлайн

Василиса сразу не отвечает на предложение Даниила. Тот дает ей время подумать. Раиса с Ниной рассказывают Марине, что Даниил сделал Василисе предложение. Женщины решают позвать Даниила на семейный ужин. Лариса обижается на Никитку за пьяную выходку на свадьбе Марины и Андрея. Но в итоге они мирятся. Ингу выписывают из больницы. Иван съезжает из квартиры.



Сериал Свидание вслепую 1 сезон 42 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.