Свидание вслепую. Сезон 1. Серия 20
Wink
Детям
Свидание вслепую
1-й сезон
20-я серия

Свидание вслепую (сериал, 2015) сезон 1 серия 20 смотреть онлайн

2015, Свидание вслепую. Сезон 1. Серия 20
Комедии, Мелодрамы12+

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Сюжет

Василиса сразу не отвечает на предложение Даниила. Тот дает ей время подумать. Раиса с Ниной рассказывают Марине, что Даниил сделал Василисе предложение. Женщины решают позвать Даниила на семейный ужин. Лариса обижается на Никитку за пьяную выходку на свадьбе Марины и Андрея. Но в итоге они мирятся. Ингу выписывают из больницы. Иван съезжает из квартиры.

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Актёры и съёмочная группа сериала «Свидание вслепую»

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