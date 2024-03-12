Свидание вслепую. Сезон 1. Серия 17
Wink
Детям
Свидание вслепую
1-й сезон
17-я серия

Свидание вслепую (сериал, 2015) сезон 1 серия 17 смотреть онлайн

2015, Свидание вслепую. Сезон 1. Серия 17
Мелодрама18+

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О сериале

Василиса сразу не отвечает на предложение Даниила. Тот дает ей время подумать. Раиса с Ниной рассказывают Марине, что Даниил сделал Василисе предложение. Женщины решают позвать Даниила на семейный ужин. Лариса обижается на Никитку за пьяную выходку на свадьбе Марины и Андрея. Но в итоге они мирятся. Ингу выписывают из больницы. Иван съезжает из квартиры.

Страна
Россия
Жанр
Мелодрама
Время
44 мин / 00:44

Рейтинг

6.9 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Свидание вслепую»