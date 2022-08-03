Светофор (сериал, 2017) сезон 10 серия 6 смотреть онлайн

«Светофор» - история о трех друзьях детства. Им слегка за 30. Они мужчины в самом расцвете сил. Один женат, другой занят, третий свободен, как ветер. Герои абсолютно не похожи, но их объединяют дружба и разная, но все же искренняя любовь к женщинам.

