Светофор. Сезон 10. Серия 4
Wink
Сериалы
Светофор
10-й сезон
4-я серия

Светофор (сериал, 2017) сезон 10 серия 4 смотреть онлайн

8.92017, Светофор. Сезон 10. Серия 4
Комедия18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

«Светофор» - история о трех друзьях детства. Им слегка за 30. Они мужчины в самом расцвете сил. Один женат, другой занят, третий свободен, как ветер. Герои абсолютно не похожи, но их объединяют дружба и разная, но все же искренняя любовь к женщинам.

Страна
Россия
Жанр
Комедия
Время
24 мин / 00:24

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
5.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Светофор»