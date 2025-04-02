Светлячок (сериал, 2002) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн
2002, Светлячок. Сезон 1. Серия 1
Фантастика, Приключения18+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Капитан Малькольм Рейнольдс — закаленный в боях ветеран галактической гражданской войны, сражавшийся не на той (проигравшей) стороне, зарабатывает на жизнь мелкими преступлениями и перевозит грузы на своем корабле «Серенити». Он возглавляет небольшую разношерстную команду, которая порядком смахивает на самую обычную семью — ее члены вечно ссорятся, не соблюдают дисциплину, но никогда не предадут своего капитана и пойдут за ним хоть на край света.
СтранаСША
ЖанрФантастика, Боевик, Приключения, Драма
Рейтинг
8.7 КиноПоиск
8.9 IMDb
- ВДРежиссёр
Верн
Джиллам
- Режиссёр
Джосс
Уидон
- ТМРежиссёр
Тим
Майнир
- ДАРежиссёр
Джеймс
А. Контнер
- КХАктриса
Кристина
Хендрикс
- СГАктриса
Саммер
Глау
- Актриса
Джина
Торрес
- Актриса
Морена
Баккарин
- Актёр
Рон
Гласс
- ШМАктёр
Шон
Маэр
- Актёр
Нэйтан
Филлион
- Актёр
Адам
Болдуин
- Актёр
Алан
Тьюдик
- ДСАктриса
Джуэл
Стэйт
- БЭСценарист
Бен
Эдлунд
- ТМСценарист
Тим
Майнир
- ДЭСценарист
Джейн
Эспенсон
- Сценарист
Джосс
Уидон
- ТМПродюсер
Тим
Майнир
- БВПродюсер
Брайан
Ванкум
- ЛЛПродюсер
Лиза
Лэссек
- ГДПродюсер
Гарет
Дейвис
- ДМХудожница
Джилл
М. Оханнесон
- КДХудожник
Колин
Де Руан
- КМХудожник
Кэри
Мейер
- ШТХудожница
Шона
Трпчик
- ЛЛМонтажёр
Лиза
Лэссек
- ГЭКомпозитор
Грег
Эдмонсон