Капитан Малькольм Рейнольдс — закаленный в боях ветеран галактической гражданской войны, сражавшийся не на той (проигравшей) стороне, зарабатывает на жизнь мелкими преступлениями и перевозит грузы на своем корабле «Серенити». Он возглавляет небольшую разношерстную команду, которая порядком смахивает на самую обычную семью — ее члены вечно ссорятся, не соблюдают дисциплину, но никогда не предадут своего капитана и пойдут за ним хоть на край света.

