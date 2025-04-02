Светлячок. Сезон 1. Серия 1
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Светлячок (сериал, 2002) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

2002, Светлячок. Сезон 1. Серия 1
Фантастика, Приключения18+

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О сериале

Капитан Малькольм Рейнольдс — закаленный в боях ветеран галактической гражданской войны, сражавшийся не на той (проигравшей) стороне, зарабатывает на жизнь мелкими преступлениями и перевозит грузы на своем корабле «Серенити». Он возглавляет небольшую разношерстную команду, которая порядком смахивает на самую обычную семью — ее члены вечно ссорятся, не соблюдают дисциплину, но никогда не предадут своего капитана и пойдут за ним хоть на край света.

Страна
США
Жанр
Фантастика, Боевик, Приключения, Драма

Рейтинг

8.7 КиноПоиск
8.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Светлячок»