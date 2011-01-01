Свержение монархии и начало революционных войн
Wink
Детям
7 класс. Всеобщая история
Всеобщая история
Свержение монархии и начало революционных войн

7 класс. Всеобщая история (сериал, 2011) сезон 4 серия 12 смотреть онлайн

6.32011, Свержение монархии и начало революционных войн
Образовательные0+
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Сезоны и серии

Европа и мир в конце XV-XVII вв.Европейские государства в XVI-XVII вв.: реформация и абсолютизмАнглийская революция XVII векаВсеобщая история

Сюжет

На данном уроке вы погрузитесь в мир Франции конца XVIII столетия. Этот период является одним из важнейших в истории Франции ; это время Великой французской революции. На этом уроке вы узнаете о первых шагах на пути революции, о массовых восстаниях французов и принятии важнейших документов ; Декларации прав человека и гражданина и Конституции, а также о падении во Франции монархии и провозглашении республики.

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