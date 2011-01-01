7 класс. Всеобщая история (сериал, 2011) сезон 4 серия 12 смотреть онлайн

Сюжет

На данном уроке вы погрузитесь в мир Франции конца XVIII столетия. Этот период является одним из важнейших в истории Франции ; это время Великой французской революции. На этом уроке вы узнаете о первых шагах на пути революции, о массовых восстаниях французов и принятии важнейших документов ; Декларации прав человека и гражданина и Конституции, а также о падении во Франции монархии и провозглашении республики.



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