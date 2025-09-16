Сверхспособности (сериал, 2018) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн бесплатно

В основе нового цикла — истории людей, обладающих сверхспособностями, которые будут подкреплены научными исследованиями, объяснениями, тестами. Каждая серия проекта будет посвящена одному или нескольким героям с определенной сверхспособностью — будь то невероятные физические способности или когнитивные — нечувствительность к боли, гуттаперчевость, феноменальная память или абсолютный слух.



С помощью ученых и экспертов мы будем искать ответы на вопросы: как герои стали обладателями таких качеств — от рождения или развили их, отличаются ли чем-то их гены от генов «обычных» людей, а также испытаем суперспособности героев с помощью научных методов и тестов.

