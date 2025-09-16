Голос
Wink
Сериалы
Сверхспособности
1-й сезон
Голос

Сверхспособности (сериал, 2018) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн бесплатно

2018, Голос
Документальный12+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

В основе нового цикла — истории людей, обладающих сверхспособностями, которые будут подкреплены научными исследованиями, объяснениями, тестами. Каждая серия проекта будет посвящена одному или нескольким героям с определенной сверхспособностью — будь то невероятные физические способности или когнитивные — нечувствительность к боли, гуттаперчевость, феноменальная память или абсолютный слух.

С помощью ученых и экспертов мы будем искать ответы на вопросы: как герои стали обладателями таких качеств — от рождения или развили их, отличаются ли чем-то их гены от генов «обычных» людей, а также испытаем суперспособности героев с помощью научных методов и тестов.

Страна
Россия
Жанр
Документальный
Качество
Full HD
Время
44 мин / 00:44

Рейтинг