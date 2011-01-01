Сверхъестественное. Сезон 7. Серия 9
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9-я серия

Сверхъестественное (сериал, 2011) сезон 7 серия 9 смотреть онлайн

9.52011, Supernatural
Фэнтези, Мистические18+

Этот сериал пока недоступен

О сериале

Сериал рассказывает о приключениях братьев Сэма и Дина Винчестеров, которые путешествуют по Соединeнным Штатам на чeрном автомобиле Chevrolet Impala 1967 года, расследуют паранормальные явления, многие из которых основаны на американских городских легендах и фольклоре, и сражаются с порождениями зла, такими как демоны и призраки.

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Страна
Канада, США
Жанр
Мистические, Ужасы, Драмы, Фэнтези, Детективы, Триллеры
Качество
SD
Время
38 мин / 00:38

Рейтинг

8.2 КиноПоиск
8.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Сверхъестественное»