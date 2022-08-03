Сверчок Аполлон и Тайная жизнь Насекомых (мультсериал, 2019) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн
2019, Apollon le grillon et les drôles de petites bêtes
После переезда в сад Аполло нашел новую семью. Он знает, как много значит семья в жизни каждого. И потому делает все возможное, чтобы отношения между ним и его новыми друзьями всегда были гармоничными и добрыми. Все обитатели сада знают, чтобы ни случилось они могут рассчитывать на помощь и поддержку Аполло. Как же интересно наблюдать за жизнью сада и каждый день видеть новые приключения это разнообразного, дружного и веселого сообщества.
