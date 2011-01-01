Сваты. Сезон 5. Серия 5
Сваты (сериал, 2011) сезон 5 серия 5 смотреть онлайн

Комедия16+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Максим и Маша возвращаются домой из Нидерландов – с повзрослевшими детьми и на радость родственникам. Прошло несколько лет со времен событий прошлого сезона. Юрий Анатольевич умер, а оставшаяся одна Ольга Николаевна сильно сблизилась с четой Будько. Теперь, когда Маша и Максим с тремя детьми возвращаются в Москву, родители спешат их навестить. Но самые младшие Ковалевы оказываются на удивление расчетливыми, успешно клянчат дорогие подарки и проворачивают аферы, а Женя шокирует всех своим вызывающе готичным видом.

Украина
Комедия
52 мин / 00:52

7.9 КиноПоиск
6.3 IMDb