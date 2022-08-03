Wink
Сериалы
Сваты
5-й сезон
10-я серия

Сваты (сериал, 2011) сезон 5 серия 10 смотреть онлайн

9.72011, Сваты. Сезон 5. Серия 10
Комедия16+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Обычная девочка Женя изучает английский, разбирается в мобильных и компьютерах, а когда вырастет, хочет стать президентом или его женой. И вот, родители едут отдыхать в Италию, и оставляют Женю под присмотром родителей мамы (типичные сельские жители), и папы (напротив, типичные городские).

Страна
Украина
Жанр
Комедия
Качество
SD
Время
47 мин / 00:47

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
6.4 IMDb